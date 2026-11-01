Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu eğlenceli anlara sahne oldu - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu eğlenceli anlara sahne oldu

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Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu eğlenceli anlara sahne oldu
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Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu eğlenceli anlara sahne oldu
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TÜRKİYE İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu, halk koşusuyla birlikte sona erdi.

TÜRKİYE İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu, halk koşusuyla birlikte sona erdi. Parkurun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen sporseverler, hem manzarayı seyretti hem de eğlenceli anlar yaşadı. Bazı sporseverler parkur sırasında örgü ördü, bazı katılımcılar ise köprüde ilginç pozlar denedi.

Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu, halk koşusuyla birlikte sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı maratonda, bazı vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yürürken örgü ördü, bazıları ise koşuyu bırakıp fotoğraf çektirdi. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektiren katılımcılar, birbirinden ilginç pozlar verdi. Kimi vatandaşlar arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirirken kimileri de köprü üzerinde eğlenceli anlar yaşadı.

'ÖRGÜ ÖRÜYORDUK BİR BAKTIK BURADAYIZ'

Maratonun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bölümünü arkadaşlarıyla örgü örerek geçen Fatma Ceyhan, "Örgü örüyorduk bir baktık buradayız, öre öre de köprüyü geçeceğiz. Maraton çılgınca ve delice, örgü örüp, sonuna kadar gitmeyi planlıyorum" dedi.

'DOLMABAHÇE'YE KADAR GİTSEK YETERLİ OLUR'

Maratona gelen iki arkadaş Özge ve Melisa ise "Çok güzel geçiyor, iyi ki katılmışız bence. Dolmabahçe'ye kadar gitmek bizim için yeterli bir ölçü olur. Arkadaşım Melisa fizyoterapist, ben de ergoterapistim hem sanal medya hesaplarımıza videolar çekmek hem de kıtalararası bu organizasyona katılmak için geldik.

VAZGEÇTİ GERİ DÖNDÜ

Ailesi ve çocuklarıyla birlikte halk koşusuna başlayan fakat köprünün sonundan geri dönen bir baba ise, "Sistemi deldik, yapacak bir şey yok, yanlış yer, yanlış zaman, yanlış köprü" diye konuştu.

'6 KİLOMETRE KOŞACAĞIZ'

Dolmabahçe'ye kadar koşacaklarını ve lösemili çocuklar adına farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen 15 yaşındaki genç sporseverler Su Süren ve Revna Yılmaz, "Arkadaşım biraz geç geldi, biz de bu yüzden biraz geç başladık ama çok eğlenceli ve çok hırslı. Birazdan da koşmaya başlayacağız, yaklaşık 6 kilometre koşacağız" dedi.

'İNSAN İÇİN BİR ANI'

İlk kez maratona katıldığını belirten Hüseyin Karasoy ise, "Gayet güzel ve başarılı bir etkinlik. İnsan için bir anı, ilk defa geliyoruz. Bir kıtadan bir kıtaya geçebilmek güzel" dedi.

Kaynak: DHA
İstanbul MaratonuTürkiyeSporSon Dakika

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