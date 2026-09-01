Türkiye, İzlanda'yı Farklı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, İzlanda'yı Farklı Geçti

Türkiye, İzlanda\'yı Farklı Geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'yı 110-73 yenerek 8'de 8 yaptı.

(REYKJAVİK) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Elemelerde 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler, kaptan Cedi Osman ve Malachi Flynn'in 24 sayı ürettiği ilk periyodu 33-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim 15 sayı kaydetti. Türkiye, soyunma odasına 60-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da farkı koruyan A Milli Takım, üçüncü çeyreği 80-56 önde tamamladı ve karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

Kaynak: ANKA

Milli Takım, Maç Sonucu, Türkiye, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, İzlanda'yı Farklı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı

00:26
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı Tek bir tutuklu kaldı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
23:30
Amedspor, Trabzonspor’u 90’da devirdi
Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi
23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 03:42:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, İzlanda'yı Farklı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement