Türkiye Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Çin ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Türkiye Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Çin ile Karşılaşacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün çeyrek finalde Çin'le karşılaşacak. Maç TSİ 10.00'da başlayacak. Türkiye, C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumnhuriyeti'ni 3-1 yendi; İtalya'ya 3-0 yenildi. A Milli Voleybol Takımı, C Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Çin ise A Grubu'nu ilk sırada tamamladı; grup maçlarında ABD'yi 3-2, Fransa'yı 3-0, Sırbistan'ı da 3-1 mağlup etti. 2024 Paris Olimpiyatları'nda diğer çeyrek final maçları ise şöyle: Türkiye dünya sıralamasında dördüncü sırada. 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolunda yarı final maçları perşembe, üçüncülük maçı cumartesi, final maçı ise pazar günü oynanacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor. 2012 Londra Olimpiyatları'nda gruptan çıkamayan Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5. olmuştu. Kadınlar voleybolunda dünya sıralamasında son puan durumu şöyle: 1- 415.22 puan | İtalya, 2- 395.42 puan | Brezilya, 3- 374.39 puan | Polonya, 4- 362.15 puan | Türkiye, 5- 350.95 puan | Çin, 6- 347.46 puan | ABD, 7- 325.18 puan | Japonya, 8- 289.98 puan | Sırbistan, 9- 284.76 puan | Kanada

06.08.2024 09:06
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün çeyrek finalde Çin'le karşılaşacak. Maç TSİ 10.00'da başlayacak.

Türkiye, C Grubu'nda Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumnhuriyeti'ni 3-1 yendi; İtalya'ya 3-0 yenildi.

A Milli Voleybol Takımı, C Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Çin ise A Grubu'nu ilk sırada tamamladı; grup maçlarında ABD'yi 3-2, Fransa'yı 3-0, Sırbistan'ı da 3-1 mağlup etti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda diğer çeyrek final maçları ise şöyle:

Türkiye dünya sıralamasında dördüncü sırada

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolunda yarı final maçları perşembe, üçüncülük maçı cumartesi, final maçı ise pazar günü oynanacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda gruptan çıkamayan Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise 5. olmuştu.

Kadınlar voleybolunda dünya sıralamasında son puan durumu şöyle:

1- 415.22 puan | İtalya

2- 395.42 puan | Brezilya

3- 374.39 puan | Polonya

4- 362.15 puan | Türkiye

5- 350.95 puan | Çin

6- 347.46 puan | ABD

7- 325.18 puan | Japonya

8- 289.98 puan | Sırbistan

9- 284.76 puan | Kanada

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Türkiye Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Çin ile Karşılaşacak - Son Dakika

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