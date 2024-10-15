Türkiye Kadınlar Curling Turnuvası Şampiyonu

Spor

Türkiye Milli Takımı, Tallin Kadınlar Challenger Curling Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, hem milli takım hem de kulüp düzeyinde katılımın olduğu organizasyon, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlendi.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan milli takım, grup aşamasını namağlup tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Litvanya'yı, yarı finalde ise Norveç'i geçerek finale yükselen ay-yıldızlılar, ev sahibi ülkenin takımını da 7-3 mağlup ederek şampiyon oldu.