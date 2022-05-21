Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu

21.05.2022 20:56

- Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor, kupasına kavuştu Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

- Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu

Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor, kupasına kavuştu

KASTAMONU - Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı. Buna güne Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 yenen Kastamonu Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor için karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 yendi. Buna göre sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kastamonu Belediyespor için kupa töreni düzenlendi. Takım oyuncuları tek tek madalyalarını aldıktan sonra lig kupasını havaya kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Oyuncuların sevincine taraftarda ortak oldu. Kastamonu Belediyespor, Türkiye Hentbol Süper Ligi'nin şampiyon bitirerek bu sezon üç kez müzesine kupa getirmiş oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serpil İskenderoğlu, "Seyir keyfi yüksek bir maçtı. Güzel oldu. Son ana kadar başa baş bir mücadele verdik. Maçı almasını bildik, çok şükür kupayı buradan geri göndermedik. Sezon başından beri bu üçüncü kupamız ve hedeflerimize bugünkü aldığımız üçüncü kupa ile ulaşmış bulunuyoruz. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kastamonu'yu bu sezon üç kupa getirdiğimiz için gururluyum. Benim üzerime verilen bir sorumluluk vardı. Takımda oynamak benim için çok daha kolay. Dışarıdan müdahale etmese gerçekten zor. Ama bana ihtiyaç kalmadı. Arkadaşlarım çok güzel oynayıp kupayı almasını bildi. Üzerimde biraz stres vardı. Çünkü bizim açımızdan çok zor bir maç oldu. Sanki sezonun son maçı gibi gözüküyor ama bizim için final maçı gibi oldu. O yüzden bu maçın stresi de vardı. Kupa buraya kadar gelmişken göndermek olmazdı. Almasını bildik, çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Kastamonu Belediyespor oyuncusu Kübra Sarıkaya ise, "Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyum. Çok gururluyum, maçı kendi evimizde kazanarak kupaya ulaştığımız için. Bugün çok zor bir maç oldu ama seyir zevki yüksek bir maçta oldu aynı zamanda. Biz çok iyi bir takımız, Yeni Mahallede iyi bir takım. Bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyorduk. Sezon sonu, biraz motivemiz düştü sanırım. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Kastamonu halkına tekrardan bu kupayı armağan ediyoruz. Seneye görüşmek üzere" diye konuştu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu

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SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu - Son Dakika


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