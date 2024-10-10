Türkiye Karadağ\'ı Ağırlıyor

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Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçı 4 puanla geçen Ay-yıldızlılar, +2 averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puana sahip Galler ise +1 averajla ikinci sırada. Milli takımın rakibi Karadağ ise grubun puansız tek takımı. Vincenzo Montella ve öğrencileri, Karadağ ile İzlanda maçlarını kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor.

KARADAĞ İLE 5'İNCİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si özel olmak üzere 4 maçta Karadağ'a rakip olan Ay-yıldızlılar, bu maçlarda hiç mağlup olmadı. 2016 yılında oynanan özel maçta rakibini 1-0 mağlup eden milliler, 2018 yılında oynanan özel maçta ise rakibi ile 2-2 berabere kaldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile aynı grupta olan Türkiye, Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ KADRODA, AHMED KUTUCU 4 YIL SONRA DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı'nda Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor, ilk kez aday kadroya dahil edildi. Milli takım tercihini Türkiye'den yanan kullanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından milli takıma davet edildi. Öte yandan Eyüpspor ile iyi bir sezon başlangıcı yapan Ahmed Kutucu da 4 yıllık aranın ardından milli takıma döndü. Son olarak 2020 yılında Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynanan maçın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Ahmed, 4 yılık ara sonrasında milli takımda yer buldu.

MERT GÜNOK VE İSMAİL YÜKSEK KADRODAN ÇIKARTILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ ve İzlanda maçları öncesinde Mert Günok ve İsmail Yüksek, aday kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un yerine bu sezon Eyüpspor'da iyi bir sezon geçiren Berke Özer, milli takım kafilesine dahil edildi.

MUHTEMEL 11

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı konuk edeceği karşılaşmada Mert Günok'un yokluğunda Uğurcan Çakır eldivenleri devralacak. Savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nun oluşturması beklenirken, orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ikilisi şans bulabilir. Hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kerem Aktürkooğlu'nun forması giymesi büyük olasılık. Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.