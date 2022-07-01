Türkiye Karate Federasyonundan, ABD'deki Dünya Oyunları'na katılamama açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Karate Federasyonundan, ABD'deki Dünya Oyunları'na katılamama açıklaması Açıklaması

01.07.2022 10:43
Türkiye Karate Federasyonundan, ABD'deki Dünya Oyunları'na katılamama açıklaması Açıklaması

Türkiye Karate Federasyonu, milli karatecilerin yaşanan vize sorunu nedeniyle ABD'de 7-17 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Oyunları'na (World Games) katılamayacağını duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, milli karatecilerin yaşanan vize sorunu nedeniyle ABD'de 7-17 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Oyunları'na (World Games) katılamayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 8-10 Temmuz 2022 ABD'nin Birmingham kentinde yapılacak müsabakalara katılmak için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtilerek, "Kafilemizin ihtiyaç duyduğu vize için yaklaşık 6 ay öncesinden bakanlığımızın referans listesinde olan bir firma ile işlemler başlatılmıştır. İstenilen belge ve bilgiler zamanında hazır edilerek profesyonel destek aldığımız firma aracılığı ile İstanbul Amerikan Konsolosluğu'ndan vize randevusu talep edilmiştir. Durumun aciliyeti ve önemi defalarca Amerikan makamlarına iletilmesine rağmen kafilemize vize görüşme tarihi oyunlardan tam 1 yıl sonra Temmuz 2023 yılı olarak bildirilmiştir." denildi.

Gelişen bu durumun Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine, Dünya Karate Federasyonuna ve Dünya Oyunları Organizasyon Komitesine bildirildiği ve konu hakkında destek talep edildiği vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"Bahsi geçen tüm bu makamların girişimine rağmen Amerikan Konsolosluğu 'vize randevu tarihini öne çekemeyeceklerini ve yapacak bir şeyleri olmadığını' içeren anlamını spor kamuoyuna bıraktığımız bir cevapla dönüş yapmıştır. Türkiye Karate Federasyonunun tüzel kişiliği ile alakası olmadan, ülkemizin uluslararası arenada prestijini sarsmaya yönelik bir hareket olduğunu düşündüğümüz bu uygunsuz davranışı gündemde tutmanın, bu planları yapıp ondan medet umanları desteklemek anlamına geleceğini bildiğimizden bu konuyla spor camiamızda gündem oluşturma yoluna gidilmemiştir. Müsabakalara katılmak istememize rağmen ülkemizin prestiji ve menfaatleri söz konusu olduğunda bu tarz oyunların gözümüzde hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ve belirtilen sebeplerle sporcularımızın Dünya Oyunları'na katılmayacağı hususunu değerli camia ve spor kamuoyuyla paylaşırız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonundan, ABD'deki Dünya Oyunları'na katılamama açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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