Türkiye Kaykay Federasyonu mali genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi

Türkiye Kaykay Federasyonu mali genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kaykay Federasyonunun Ankara'da bir otelde düzenlenen 3. olağan mali genel kurulunda yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi. Toplantıda federasyonun mali ve idari konularıyla gelecek dönem hedefleri de değerlendirildi.
Türkiye Kaykay Federasyonunun 3. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi.
Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.
Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.
Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?