Türkiye kick boksta Avrupa ve dünyada ilk 2'de olmak istiyor - Son Dakika
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Türkiye kick boksta Avrupa ve dünyada ilk 2'de olmak istiyor

23.02.2022 11:40
Türkiye kick boksta Avrupa ve dünyada ilk 2'de olmak istiyor

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türk kick boksunun Avrupa ve dünyada ilk 3 arasında yer aldığını, ilk 2'ye girmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türk kick boksunun Avrupa ve dünyada ilk 3 arasında yer aldığını, ilk 2'ye girmek için çalıştıklarını söyledi.

Kayıcı, 19-20 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası için geldiği Kocaeli'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin her ilinde kick boks yapıldığını dile getiren Kayıcı, "31 Aralık 2021 itibarıyla aktif lisanslı sporcu sayısı açısından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yaklaşık 65 federasyon var. Bu federasyonlar arasında aktif sporcu sayısı açısından ilk 4 sıradayız. Yine geçen yıl rakamlarına göre olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde uluslararası bazda en fazla madalya alan federasyon olduk. Bu, bizim için gurur kaynağı." diye konuştu.

Okul sporları, üniversite, Türk Silahlı Kuvvetleri ve birçok kamu kurumunda yer aldıklarını anlatan Kayıcı, tabanlarının ve altyapılarının çok çok iyi olduğunu, bu yönleriyle gurur duyduklarını kaydetti.

Salim Kayıcı, geçen yıl Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) kick boksu tanınmış sporlar arasına aldığını anımsatarak, olimpik branş olduklarını söyledi.

"Yaz Olimpiyat Oyunları'na girersek madalya bekliyoruz"

Olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak istediklerini vurgulayan Kayıcı, şöyle konuştu:

"Türk kick boksu, Avrupa ve dünyada ilk 3'te, bazı branşlarda ilk 2'deyiz, bazı branşlarda ilk 4'teyiz. Ancak genel anlamda takım halinde dünya ve Avrupa'da ilk 3 sıradayız. Bu da bizim için çok önemli. Gerek dünya şampiyonu sporcularımız gerekse Avrupa şampiyonu sporcularımız fazla, uluslararası bazda fazla madalya alıyoruz. Bizim için eğitim çok önemli. Altyapımızı oluşturan bütün çocuklarımız eğitimli. Üniversite mezunu olanlar, akademisyen olanlar var. Bu da Türk kick boksunun daha fazla yukarı tırmanacağını gösteriyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kararını bekliyoruz. İnşallah Yaz Olimpiyat Oyunları'na girdiğimiz takdirde madalya bekliyoruz ama dünya ve Avrupa'da ilk 2 arasına girmek için çalışıyoruz."

Kayıcı, antrenör, hakem ve lisanslı sporcu sayısını artırmak istediklerini, bunun için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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Olimpiyat, Kick Boks, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye kick boksta Avrupa ve dünyada ilk 2'de olmak istiyor - Son Dakika


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