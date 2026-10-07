Türkiye Kupası 2. eleme turunda 24 karşılaşma oynandı, Hakkari Zapspor 6-1 kazandı

Türkiye Kupası 2. eleme turunda 24 karşılaşma oynandı, Hakkari Zapspor 6-1 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün toplam 24 karşılaşma yapıldı. Günün son maçında Eskişehirspor, konuk ettiği 1922 Akşehirspor'u 4-1 yendi; Hakkari Zapspor ise Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün 24 karşılaşma yapıldı.
Günün kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, konuk ettiği 1922 Akşehirspor'u 4-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5
Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1
Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0
Somaspor-Alanya 1221: 4-2
Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2
Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0
Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2
Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3
Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1
Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)
Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0
Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3
Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2
Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2
Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1
Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0
Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0
Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2
Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1
Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1
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