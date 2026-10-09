Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim\'de oynanacak

Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim'de oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva'daki tesislerde yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Bu turda, aralarında 6 Süper Lig ekibinin de bulunduğu 72 takım mücadele edecek; maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle belli oldu.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: "A Milli Kadın Takımımıza bu akşam oynayacağı Slovenya maçında başarılar diliyoruz"
Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Öncelikle bugün A Milli Kadın Takımımız, 2027 Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli takım oyuncularımıza şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum. Kadın Görme Engelliler Milli Takımımız da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzu da yürekten kutluyorum" dedi.
"Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum"
Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 3. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Bu turda, önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekiplerimizin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum"
Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkat çeken Başkan Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken; kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm futbolcularımıza da sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor
Elazığspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
GMG Kastamonuspor - 24 Erzincanspor
Etimesgut Spor - Gaziantep FK
Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediye
Ağrı 1970 - İstanbulspor
Balıkesirspor - Arnavutköy Belediye
Fethiyespor - Eyüpspor
Düzcespor - Isparta 32 Spor
Eskişehirspor - Iğdır FK
Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat
Adana 01 FK - Kütahyaspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor
Pazarspor - Aliağa FK
Alanyaspor - 12 Bingölspor
İnegölspor - Sebatspor
Serik Spor - Hakkari Zap Spor Kulübü
Orduspor 1967 - Vanspor FK
Ankara Demir - Gemlik Sümerbey
Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye
Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor
Ankaraspor - Kırklarelispor
Menemen FK- Karacabey Belediye
Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor
Şanlıurfaspor - Gölcükspor
İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kasımpaşa - Çorluspor 1947
Fatih Karagümrük - Somaspor
Adaletgücü - MKE Ankaragücü
Bitlis Spor 1916 - Kayserispor
Kars 36 Spor - Antalyaspor
Boluspor - Karşıyaka
52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK
Gebzespor - Yeşilyurt Spor Kulübü
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 68 Aksaray Belediyespor
Sizin düşünceleriniz neler ?