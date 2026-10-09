Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim'de oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim'de oynanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim\'de oynanacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva'daki tesislerde yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Bu turda, aralarında 6 Süper Lig ekibinin de bulunduğu 72 takım mücadele edecek; maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle belli oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: "A Milli Kadın Takımımıza bu akşam oynayacağı Slovenya maçında başarılar diliyoruz"

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Öncelikle bugün A Milli Kadın Takımımız, 2027 Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli takım oyuncularımıza şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum. Kadın Görme Engelliler Milli Takımımız da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzu da yürekten kutluyorum" dedi.

"Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 3. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Bu turda, önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekiplerimizin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum"

Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkat çeken Başkan Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken; kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm futbolcularımıza da sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor

Elazığspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

GMG Kastamonuspor - 24 Erzincanspor

Etimesgut Spor - Gaziantep FK

Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediye

Ağrı 1970 - İstanbulspor

Balıkesirspor - Arnavutköy Belediye

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzcespor - Isparta 32 Spor

Eskişehirspor - Iğdır FK

Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat

Adana 01 FK - Kütahyaspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor

Pazarspor - Aliağa FK

Alanyaspor - 12 Bingölspor

İnegölspor - Sebatspor

Serik Spor - Hakkari Zap Spor Kulübü

Orduspor 1967 - Vanspor FK

Ankara Demir - Gemlik Sümerbey

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye

Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen FK- Karacabey Belediye

Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor

Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa - Çorluspor 1947

Fatih Karagümrük - Somaspor

Adaletgücü - MKE Ankaragücü

Bitlis Spor 1916 - Kayserispor

Kars 36 Spor - Antalyaspor

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK

Gebzespor - Yeşilyurt Spor Kulübü

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 68 Aksaray Belediyespor

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye Kupası29 EkimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:35
Suudi Arabistan, Babulmendeb’in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:51:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim'de oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei