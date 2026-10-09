Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu, maçlar 27-29 Ekim\'de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle belli oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: "A Milli Kadın Takımımıza bu akşam oynayacağı Slovenya maçında başarılar diliyoruz"

Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Öncelikle bugün A Milli Kadın Takımımız, 2027 Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli takım oyuncularımıza şimdiden canıgönülden başarılar diliyorum. Kadın Görme Engelliler Milli Takımımız da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzu da yürekten kutluyorum" dedi.

"Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 3. tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Bu turda, önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekiplerimizin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum"

Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkat çeken Başkan Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken; kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm futbolcularımıza da sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor

Elazığspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü

GMG Kastamonuspor - 24 Erzincanspor

Etimesgut Spor - Gaziantep FK

Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediye

Ağrı 1970 - İstanbulspor

Balıkesirspor - Arnavutköy Belediye

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzcespor - Isparta 32 Spor

Eskişehirspor - Iğdır FK

Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat

Adana 01 FK - Kütahyaspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Muşspor

Pazarspor - Aliağa FK

Alanyaspor - 12 Bingölspor

İnegölspor - Sebatspor

Serik Spor - Hakkari Zap Spor Kulübü

Orduspor 1967 - Vanspor FK

Ankara Demir - Gemlik Sümerbey

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye

Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen FK- Karacabey Belediye

Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinopspor

Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa - Çorluspor 1947

Fatih Karagümrük - Somaspor

Adaletgücü - MKE Ankaragücü

Bitlis Spor 1916 - Kayserispor

Kars 36 Spor - Antalyaspor

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK

Gebzespor - Yeşilyurt Spor Kulübü

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - 68 Aksaray Belediyespor