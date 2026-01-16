Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük\'te başladı

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 30 ilden 40 kulüp, 600'ü sporcu olmak üzere 800 kişilik kafile yer alıyor.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Protokol konuşmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'te bu tarz ulusal çaplı organizasyonlara ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu belirtirken Karabük'ün artık 'spor şehri' olarak anıldığını da söyledi.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici bu organizasyonların Türk sporu için çok önemli olduğunu belirtti. Destici, şampiyonanın sakatlıksız geçmesini ve sporcuların evlerine sağ salim dönmelerinin en büyük temennisi olduğunu vurguladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya şampiyona için iyi dileklerini iletirken Karabük Belediyesi'nin sporun ve sporcunun daima yanında olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hakem ve sporcuların tören geçidi gerçekleşti. Geçişin ardından sporcular tarafından gösteriler gerçekleşti. Güç odaklı gösteriler sporseverlerin ve izleyenlerin beğenisini kazandı. Gösterilerin ardından sporcular tatamiye çıkarak müsabakalara başladı.

Şampiyona 15-17 Ocak tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek. - KARABÜK