Türkiye Motosiklet Federasyonu 2027-2028 bütçelerini genel kurulda onayladı - Son Dakika
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Türkiye Motosiklet Federasyonu 2027-2028 bütçelerini genel kurulda onayladı

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Türkiye Motosiklet Federasyonu 2027-2028 bütçelerini genel kurulda onayladı
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Ankara'daki Türkiye Motosiklet Federasyonu mali genel kurulunda 2027-2028 tahmini bütçeleri karara bağlandı, yönetim ve denetim raporları ibra edildi. Başkan Mehmet Sadık Vefa, uluslararası organizasyonların başarıyla tamamlandığını ve MXGP Akademi'nin başlatıldığını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun mali genel kurulu yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edilirken 2027 ve 2028 tahmini bütçeleri de karara bağlandı.

Genel kurulda konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Görev dönemimiz boyunca hem ulusal hem de uluslararası organizasyonları sizin değerli desteklerinizle başarıyla tamamladık." dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Hard Enduro Şampiyonası, Dünya Motosurf Şampiyonası ve Dünya Kar Motosikleti Şampiyonalarında keyifli bir mücadele ortamı sunduklarını anlatan Vefa, "Dönemimiz içerisinde Avrupa ve dünya klasmanında dereceler elde edilmiş, Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarla federasyonumuzun organizasyon deneyimi ve bilinirliliği artmıştır. 2025 yılında 18 il ve 2026 yıllarında 21 ilde şampiyonaların düzenlenmesi, rekabetin ve sporcu sayısının artmasına yönelik temel faktörlerden biri olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle 50 cc ve 65 cc kategorilerinde yarışan genç sporcular desteklenerek, Motomini ve MiniGP faaliyetleri de ayrıca yürütülmektedir. Özet olarak geçtiğimiz faaliyetler sizlerin değerli destekleriyle hayata geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuları uluslararası arenaya hazırlamak amacıyla MXGP Akademi başlattıklarını da sözlerine ekleyen Vefa, delegelere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA
Mehmet SadıkAnkaraGüncelSporSon Dakika

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