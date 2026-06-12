Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
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Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır

Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'na Hazır
12.06.2026 10:56
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Türkiye Muaythai Milli Takımı, 16-26 Haziran 2026'da Kuala Lumpur'daki Dünya Şampiyonası için 40 kişilik kafileyle yola çıkıyor. Teknik Direktör Göksel Cingöz, ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Türkiye Muaythai Milli Takımı, 16-26 Haziran 2026 tarihlerinde Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz, Türk sporcuların dünya sahnesinde ay-yıldızlı bayrağı en yüksekte dalgalandırmak için mücadele edeceğini söyledi.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilecek Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 40 kişilik kafile ile mücadele edecek. Şampiyona öncesi Burdur'da gerçekleştirilen hazırlık kampını tamamlayan Türkiye Muaythai Milli Takımı, dünya şampiyonluğu hedefiyle yola çıkıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz, hazırlık sürecinde teknik ve taktik anlamda yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Cingöz, "Hazırlık sürecinde teknik ve taktik donanım anlamında hiçbir eksik bırakmadık. Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk evlatları olarak tarihimize ve bize bırakılan şerefli mirasa olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Türk Milli Takımı olarak dünyanın zirvesinde şehitlerimizin emaneti olan şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a, antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür eden Cingöz, milli takımın hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Hayat Murat Hayat:
    muaythai güzel bir spor ama dünya şampiyonası kazanabilir miyiz bilmem yani diğer ülkelerin çalışmaları da bilinmiyor hazırlık iyi gibi ama favoriler kim belli değil neyse bakalım ne olur 0 0 Yanıtla
  • Pınar Muh Pınar Muh:
    40 kişi kafile ?? bu kafile masrafı kim ödeyecek ve bunların her birine verilen bütçe hesap edildi mi ?? başarı güzel de ekonomik olarak verimli mi bilmiyorum bayrak dalgalanması güzel de ülkenin cebine mi giriyor 0 0 Yanıtla
  • Bahri Dinçer Bahri Dinçer:
    iyi bir hazırlık yapılmış gibi görünüyor ama neden bu kadar geç başladılar diye merak ettim yani 2026 çok da uzak değil ya hazırlık süresi yeterli mi acaba sporculara güveniyorum ama umarım sonuç başarılı olur 0 0 Yanıtla
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