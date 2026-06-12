Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'na Hazır

Türkiye Muaythai Milli Takımı, 16-26 Haziran 2026 tarihlerinde Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz, Türk sporcuların dünya sahnesinde ay-yıldızlı bayrağı en yüksekte dalgalandırmak için mücadele edeceğini söyledi.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilecek Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 40 kişilik kafile ile mücadele edecek. Şampiyona öncesi Burdur'da gerçekleştirilen hazırlık kampını tamamlayan Türkiye Muaythai Milli Takımı, dünya şampiyonluğu hedefiyle yola çıkıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Göksel Cingöz, hazırlık sürecinde teknik ve taktik anlamda yoğun bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Cingöz, "Hazırlık sürecinde teknik ve taktik donanım anlamında hiçbir eksik bırakmadık. Türk milletini en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk evlatları olarak tarihimize ve bize bırakılan şerefli mirasa olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Türk Milli Takımı olarak dünyanın zirvesinde şehitlerimizin emaneti olan şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a, antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür eden Cingöz, milli takımın hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı. - KAYSERİ