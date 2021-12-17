Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.
C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 4 Haziran 2022'de sahasında Faroe Adaları ile oynayacak. Milli takım, grup maçlarını 25 Eylül 2022'de deplasmanda oynayacağı Faroe Adaları maçıyla tamamlayacak.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü şöyle:
4 Haziran 2022
Türkiye-Faroe Adaları
7 Haziran 2022
Litvanya-Türkiye
11 Haziran 2022
Lüksemburg-Türkiye
14 Haziran 2022
Türkiye-Litvanya
22 Eylül 2022
Türkiye-Lüksemburg
25 Eylül 2022
Faroe Adaları-Türkiye
Not: Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.
Kaynak: AA
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