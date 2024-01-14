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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Faal Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı' Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, sezon içerisinde sahada aktif görev yapan antrenörlerle bilgi alışverişi yapıldı ve 2024 yılı faaliyet takvimindeki etkinlikler hakkında görüşler alındı. Programa Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ve Prof. Dr. Hayri Ertan da katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu\'nun Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi
14.01.2024 - 15:01,
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Faal Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

Federasyonun açıklamasına göre, Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde 12-14 Ocak tarihlerinde yapılan toplantı, iki grup halinde gerçekleştirildi.

Toplantıda sezon içerisinde sahada aktif görev yapan antrenörler ile bilgi alışverişinde bulunuldu, 2024 yılı faaliyet takvimindeki etkinlikler hakkında antrenörlerin görüşleri alındı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katıldığı programda, Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile Prof. Dr. Hayri Ertan sunum yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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