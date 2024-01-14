Türkiye Okçuluk Federasyonu\'nun Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Faal Antrenör Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" sona erdi.

Federasyonun açıklamasına göre, Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde 12-14 Ocak tarihlerinde yapılan toplantı, iki grup halinde gerçekleştirildi.

Toplantıda sezon içerisinde sahada aktif görev yapan antrenörler ile bilgi alışverişinde bulunuldu, 2024 yılı faaliyet takvimindeki etkinlikler hakkında antrenörlerin görüşleri alındı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katıldığı programda, Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile Prof. Dr. Hayri Ertan sunum yaptı.