Türkiye Open 2026\'da Yıldız Kızlar Müsabakaları

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) üçüncü gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Antalya Spor Salonu'nda 24 Mart'ta başlayan ve sekiz gün sürecek organizasyonun üçüncü günü tamamlandı. 10 sıklette Türk sporcular 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya alma başarısı gösterdi.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Türkiye Open 2026'da yıldız kızlar kategorisinin farklı yaş gruplarında dereceye giren sporcular belli oldu. Kızlar 29 kiloda İpek Özmen altın, İrem Su Güzel gümüş, Zeynep Karakurt ve Melek Su Dönmez bronz madalya kazandı. 33 kiloda Zeynep Nisa Albayrak ve Firdevs Zümra Toksuk bronz madalyanın sahibi oldu. 37 kiloda Ceren Ağdoğan altın, Ronya Bedia Işık gümüş, Semanur Gül bronz madalya elde etti. 41 kiloda Göknur Tanrıkulu gümüş, Tuana Şafak bronz madalya kazandı. 44 kiloda Ayşe Zümra Menekşe gümüş, Esra Yılmaz bronz madalya aldı.

47 kiloda Eylül Naz Akdağ altın, Kezban Eda Düzel gümüş, Asya Şengönül ve Rümeysa Girgin bronz madalya kazandı. 51 kiloda Ela Nur Uluçay altın, Zişan Koparan gümüş, Ada Nur Yıldız ve Dilek Yılmaz bronz madalya elde etti. 55 kiloda Sare Sevde Tülek gümüş, Duru Karabulut bronz madalya aldı. 59 kiloda Merve Telli altın, Elif Yetgin gümüş, Betül Şahin ve Aysima Gülsüm Cemaloğlu bronz madalya kazandı. +59 kiloda ise Sıla Ela Er altın, Eylül Duru Varlık gümüş, Melek Eren bronz madalyanın sahibi oldu.

13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) şimdi ise erkek yıldız sporcular tatamiye çıkacak. Öte yandan saat 15.00'te 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın açılış seremonisi gerçekleşecek.