Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Open 2026'da Yıldız Kızlar Müsabakaları

27.03.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Open 2026'da yıldız kızlar kategorisinde Türk sporcular 31 madalya kazandı.

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) üçüncü gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Antalya Spor Salonu'nda 24 Mart'ta başlayan ve sekiz gün sürecek organizasyonun üçüncü günü tamamlandı. 10 sıklette Türk sporcular 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya alma başarısı gösterdi.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Türkiye Open 2026'da yıldız kızlar kategorisinin farklı yaş gruplarında dereceye giren sporcular belli oldu. Kızlar 29 kiloda İpek Özmen altın, İrem Su Güzel gümüş, Zeynep Karakurt ve Melek Su Dönmez bronz madalya kazandı. 33 kiloda Zeynep Nisa Albayrak ve Firdevs Zümra Toksuk bronz madalyanın sahibi oldu. 37 kiloda Ceren Ağdoğan altın, Ronya Bedia Işık gümüş, Semanur Gül bronz madalya elde etti. 41 kiloda Göknur Tanrıkulu gümüş, Tuana Şafak bronz madalya kazandı. 44 kiloda Ayşe Zümra Menekşe gümüş, Esra Yılmaz bronz madalya aldı.

47 kiloda Eylül Naz Akdağ altın, Kezban Eda Düzel gümüş, Asya Şengönül ve Rümeysa Girgin bronz madalya kazandı. 51 kiloda Ela Nur Uluçay altın, Zişan Koparan gümüş, Ada Nur Yıldız ve Dilek Yılmaz bronz madalya elde etti. 55 kiloda Sare Sevde Tülek gümüş, Duru Karabulut bronz madalya aldı. 59 kiloda Merve Telli altın, Elif Yetgin gümüş, Betül Şahin ve Aysima Gülsüm Cemaloğlu bronz madalya kazandı. +59 kiloda ise Sıla Ela Er altın, Eylül Duru Varlık gümüş, Melek Eren bronz madalyanın sahibi oldu.

13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) şimdi ise erkek yıldız sporcular tatamiye çıkacak. Öte yandan saat 15.00'te 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın açılış seremonisi gerçekleşecek.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Türkiye, Merve, Akdağ, Eylül, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:15:11.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.