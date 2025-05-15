Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı Dünya Kupası'nda

Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı Dünya Kupası\'nda

Türkiye, Para Bisiklet Yol Dünya Kupası'nda Abdulkadir Özoğul ve Mehmet Keskin ile temsil ediliyor.

15.05.2025 12:41
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Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun öncülüğünde bu yıl kurulan Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı, Türkiye'yi Para Bisiklet Yol Dünya Kupası'nda temsil ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun öncülüğünde bu yıl kurulan Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı, Türkiye'yi Para Bisiklet Yol Dünya Kupası'nda temsil ediyor. İtalya'nın Maniago kentinde 15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen UCI Para Bisiklet Yol Dünya Kupası'na katılan milli takım, paralimpik yolculukta önemli bir adım atacak. Para Bisiklet Milli Takımı'nda C2 kategorisinde Abdulkadir Özoğul ve C5 kategorisinde Mehmet Keskin yer alıyor.

Abdulkadir Özoğul ve Mehmet Keskin, zamana karşı ve yol yarışı disiplinlerinde mücadele edecek. Para Bisiklet Milli Takımı'nın 1-4 Mayıs tarihlerinde Belçika'nın Oostende ve Brugge düzenlenen ilk serisine katıldığı Para Bisiklet Yol Dünya Kupası'na katılan sporcular, puan almak için yarışıyor. Para Bisiklet Yol Dünya Kupası serilerine katılarak yeterli puan alan ülkeler, dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.

"Sürdürülebilir başarı için atılmış güçlü bir adımdır"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Para Bisiklet Milli Takımımızın uluslararası organizasyonlara katılması, sadece sportif anlamda değil, toplumsal kapsayıcılık ve eşitlik adına da büyük bir adım. Sporcularımıza başarılar diliyor, bu yolculukta onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu önemli katılım, 2028 Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda sürdürülebilir başarı için atılmış güçlü bir adımdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Keskin, Milli Takım, Türkiye, İtalya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Para Bisiklet Milli Takımı Dünya Kupası'nda - Son Dakika

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