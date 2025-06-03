Türkiye Ragbi Takımları Hırvatistan'da

Türkiye 7'li Ragbi Erkek ve Kadın Milli Takımları, Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk ayağında mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Makarska kentindeki organizasyon, 6-8 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Erkek Mili Takımı, C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Moldova ile karşılaşacak.

A Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı ise Slovakya, İsviçre ve Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ikinci ayağı, 27-29 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek. İkinci etapta, ilk tur sonuçlarına göre sıralama ve final karşılaşmaları oynanacak.