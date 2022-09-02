Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda, Yıldız Erkekler kategorisinde 2 birincilik ve 2 ikincilik elde etti. Hereke ekibi; Fenerbahçe , Galatasaray , Şişecam , ODTÜ gibi kulüpleri geride bırakarak takım halinde Türkiye şampiyonluğunu göğüsledi. Bu şampiyonluk neticesinde Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 10-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak olan Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA

Nuh Çimento, Türkiye, Hereke, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Devleri geride bıraktılar, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler - Son Dakika

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