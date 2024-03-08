Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hedefinde

UEFA ülke puanı klasmanında sezona 12. basamaktan giriş yapıp 38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için mutlak gerekli olan ilk 10 sıra hedefinde mutlu sona çok yaklaştı.
UEFA turnuvalarında son 16 turu maçlarına devam edilirken, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint- Gilloise galibiyetiyle puanını 38,1'e yükselten Türkiye, en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya'yla arasındaki farkı biraz daha açtı.
Klasmanda İskoçya 36,05 puanla 10. sırada, Çekya ise 35,55 puanla 11. sırada bulunuyor.
|UEFA 2023/24 ÜLKE PUANI
|Sıra
|Ülke
|Puan
|Takım
|9
|Türkiye
|38,1
|1/4
|10
|İskoçya
|36,05
|1/5
|11
|Çekya
|35,55
|3/4
Türkiye ve İskoçya'da birer takım, Çekya'dan 3 takım yarışıyor
UEFA kupalarında son 16 turu maçları itibarıyla Türkiye ve İskoçya'dan birer takım mücadele ederken, Çekya'dan 3 takım ter döküyor.
Türkiye adına Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde, İskoçya'dan Glasgow Rangers ise Avrupa Ligi'nde yer alıyor.
Çek temsilcilerinden Sparta Prag ve Slavia Prag Avrupa Ligi'nde, Viktoria Plzen ise Konferans Ligi'nde tur mücadelesi veriyor.
İskoçya için Glasgow Rangers'ın Avrupa Ligi finali oynaması şart
Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Gilloise'a elense dahi Türkiye ilk 10 için büyük avantaja sahip.
Böylesi bir durumda Çekya, 3 takımla yarıştığı için matematiksel olarak Türkiye'yi geçme şansına sahip olsa da İskoçya için durum hiç de parlak değil.
İskoçya'nın Türkiye'yi geçmesi için, Fenerbahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi, Glasgow Rangers'ın da mutlak finale çıkması ve finale dek oynayacağı 5 maçın 4'ünü kazanması gerekiyor.
Avrupa Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Rangers, rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Puan farkı, 5'er maçlık galibiyete tekabül ediyor
Türkiye, sezonun bitimine 6 maç kala İskoçya'dan 2,05 puan, Çekya'dan da 2,55 puan fazla puana sahip
Statü gereği, Avrupa kupalarına 4'er takımla katılan Türkiye ve Çekya temsilcileri, alacakları her galibiyette ülke puanına 0,5 puanlık katkı sağlıyor.
Sezona 5 takımla giren İskoçya'da ise bir galibiyetin karşılığı 0,4 puan.
Takımlar beraberlik halinde de galibiyette aldıkları puanın yarısını (Türk ve Çek ekipleri 0,25 – İskoç ekipleri 0,2) genel klasmana taşıyor.
Ayrıca temsilcilerin Avrupa Ligi'nde çeyrek final, Konferans Ligi'nde yarı finalle birlikte bonus puan alma şansları bulunuyor.
Bu bonusların karşılığı, takımların beraberlik halinde aldıkları puanla eş değer konumda.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme hedefinde - Son Dakika
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