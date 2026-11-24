Milli güreşçi Melisa Sarıçiçek, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası müsabakalarda da başarı elde ederek adını dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı sporcusu 18 yaşındaki Melisa, antrenör Yakup Yağcı'nın yönetiminde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Melisa Sarıçiçek, AA muhabirine, Edirne'deki Kırkpınar Spor Lisesi'nde eğitim gördüğünü söyledi.

Ağabeyinin güreş yapması nedeniyle spora ilgi duyduğunu anlatan Melisa, "Arkadaşlarım da güreşçiydi. Onları takla atarken gördüm ve özendim. Bu şekilde ben de spora başlamış oldum." dedi.

Disiplinli çalıştığını anlatan Melisa, " Brezilya'da 3-8 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Daha çok çalışıp, şampiyon olmak istiyorum. Küçük bir beldeden çıktım. Zor oldu ama mücadele ederek çıktım. bu yıl Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yılda üçüncü olmuştum. Ailem beni çok destekliyor. Her zaman arkamdalar." diye konuştu.

Melisa, spora ilk başladığı günden itibaren hedefine her zaman şampiyonluk koyduğunu vurguladı.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı Antrenörü Yakup Yağcı, Melisa'nın Brezilya'daki şampiyonadan madalyayla döneceğine inandığını vurgulayarak azimle ve hedeflerine odaklanarak çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.