Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4. ayağı Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin destekleriyle 13-14 Ağustos tarihlerinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak - Son Dakika

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