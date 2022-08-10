Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak - Son Dakika
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak

10.08.2022 10:45
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4. ayağı Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe belediyelerinin destekleriyle 13-14 Ağustos tarihlerinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenecek.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmeye çalışacak.

Şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıfında yarışlar yapılacak.

YORUMLAR
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Kartepe'de 'Süper Enduro' heyecanı yaşanacak Kartepe'de 'Süper Enduro' heyecanı yaşanacak Genç Atlar Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi Genç Atlar Şampiyonası Kocaeli'de gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Motosiklet, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşulacak - Son Dakika
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