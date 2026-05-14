Türkiye, Tekvando'da Üst Üste 3. Şampiyonluğunu Kazandı

14.05.2026 22:26
Türkiye Tekvando ve Para Tekvando Milli Takımları, Almanya'da üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya'nın Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen ve dört gün süren şampiyonada Türkiye, 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz toplam 8 madalyanın sahibi oldu.

Kadın Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alırken Erkek Milli Takımı, 1 altın ve 1 bronz madalyayla şampiyonayı bitirdi.

Merve Dinçel Kavurat (kadınlar 53 kilo), Elif Sude Akgül (kadınlar 49 kilo), Berkay Erer (erkekler 68 kilo) altın, Emine Göğebakan (kadınlar 46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (kadınlar 73 kilo) gümüş, Hatice Kübra İlgün (kadınlar 57 kilo), Nafia Kuş Aydın (kadınlar +73 kilo), Enes Kaplan (erkekler 58 kilo) bronz madalya elde etti.

Avrupa'nın zirvesine 2022, 2024 ve 2026'da da çıkmayı başaran Türkiye, 27. kez düzenlenen Avrupa şampiyonalarını toplamda 9. kez takım halinde şampiyon tamamladı.

Kadın Milli Takımı şampiyon

Kadın Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyayla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Milli sporcular Merve Dinçel Kavurat ve Elif Sude Akgül altın, Emine Göğebakan ve Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş Aydın ise bronz madalya kazandı.

Para tekvandoculardan üç zirve

Türkiye Paralimpik Tekvando Milli Takımı, hem genel hem erkekler hem de kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya'daki organizasyonda Türkiye, para tekvando genel klasmanda 3'ü altın, 2'si gümüş, 9'u bronz 14 madalya alarak Avrupa'nın zirvesine 2022 ve 2024'ten sonra üst üste 3. defa yerleşti.

Türkiye, paralimpik tekvandoda genel klasmandaki şampiyonluğun yanı sıra kadınlarda ve erkeklerde de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Mahmut Bozteke (Erkekler 63 kilo), Yusuf Yünaçtı (Erkekler 70 kilo), Gamze Özcan (Kadınlar 57 kilo) altın, Nurcihan Ekinci Gül (Kadınlar 47 kilo), (Kadınlar Meryem Betül Çavdar (Kadınlar 52 kilo) gümüş madalya, Büşra Emire (Kadınlar 47 kilo), Tuana Çelik (Kadınlar 57 kilo), Zehra Orhan (Kadınlar 65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (Kadınlar +65 kilo), Ali Can Özcan (Erkekler 58 kilo), Hamza Tarhan (Erkekler 58 kilo), Emre Bulgur (Erkekler 80 kilo), Adem Arda Özkul (Erkekler +80 kilo) ve Osman Ertürk (Erkekler +80 kilo) bronz madalya kazandı.

Tarihin en fazla altın madalya alan ülkesi Türkiye

Türkiye, 1976 yılından bu yana yapılan Avrupa tekvando şampiyonalarında toplamda 66 altın madalyaya ulaşarak zirveye yerleşti.

Toplamda 64 madalyada kalan İspanya'yı geride bırakan Türkiye, bu alanda da zirvede yer aldı.

Toplam 22 madalya

Türkiye, Almanya'dan 22 madalyayla döndü.

2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 8, 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda ise 14 madalya alan milli sporcular, aldıkları altın madalyalarla 5 kez İstiklal Marşı'nı dinletmeyi başardı.

Kaynak: AA

