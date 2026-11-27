Milli tekvandocular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 5 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bükreş'te yapılan şampiyonanın ikinci gününde kızlar kategorisinde mücadele eden Hira Nur Bahtiyar ve Alara Rose Tanrıkulu 44 kiloda, Göknur Tanrıkulu 41 kiloda, Afra Nil Karaman 51 kiloda, Eylül Naz Akdağ ise 47 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonanın ilk gününde erkekler kategorisinde 3 bronz madalya kazanmıştı.

Böylece milli tekvandocuların organizasyondaki toplam bronz madalya sayısı 8'e yükseldi.