Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off 2. turunda karşılaştığı Sırbistan'a 19-12 yenilerek elendi.
Ay-yıldızlılar, Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Çeyrek finale yükselme mücadelesini 19-12 kaybeden Türkiye, klasman maçlarına çıkacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye U18 Sutopu Takımı Sırbistan’a Elendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?