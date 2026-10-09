Türkiye, yarın başlayacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası'na 30 sporcuyla katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, yarın başlayacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası'na 30 sporcuyla katılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, yarın başlayacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'na 30 sporcuyla katılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Las Vegas kentinde 10-19 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyonada grekoromen, kadınlar ve serbest stilde toplam 30 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek ve madalya mücadelesi verecek.

ABD'nin Las Vegas kentinde 10-19 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Serbest stil kadınlar, erkekler ve grekoromen stil erkeklerde Türkiye şampiyonaya 30 sporcu ile katılacak

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek olan U23 Dünya Güreş Şampiyonası yarın başlıyor. Grekoromen, kadınlar ve serbest stilde mindere çıkacak milli sporcuları, Türkiye'yi temsil etmek ve madalya mücadelesi vermek için şampiyonada yer alacak.

Şampiyonada ülkemizi temsil edecek kafile listesi şöyle:

Grekoromen Stil: 55 kilo - Muhammet Emin Çakır, 60 kilo - Kazım Tikençe, 63 kilo - Servet Angi, 67 kilo - Azat Sarıyar, 72 kilo - İbrahim Özdemir, 77 kilo - Cengizhan Dağ, 82 kilo - İsmail Bereket, 87 kilo - Alperen Berber, 97 kilo - Muhittin Emre Helvacı, 130 kilo - Cemal Yusuf Bakır

Kadınlar: 50 kilo - Zerda Demir, 53 kilo - Şevval Çayır, 55 kilo - Tuba Demir, 57 kilo - Emine Çakmak, 59 kilo - Sevim Akbaş, 62 kilo - Gülsüm Bingöl, 65 kilo - Ayşe Erkan, 68 kilo - Elif Şevval Kurt, 72 kilo - Hatice Nur Sarı, 76 kilo - Elmira Yasin

Serbest Stil: 57 kilo - Bekir Keser, 61 kilo - Tolga Özbek, 65 kilo - Yusuf Tümer, 70 kilo - Abdullah Toprak, 74 kilo - Yasin Yeşil, 79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak, 86 kilo - Ahmet Yağan, 92 kilo - Fatih Altunbaş, 97 kilo - Rıfat Eren Gıdak, 125 kilo - Hakan Büyükçingil .

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriUluslararasıTürkiyeDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:35
Suudi Arabistan, Babulmendeb’in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:51:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye, yarın başlayacak U23 Dünya Güreş Şampiyonası'na 30 sporcuyla katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei