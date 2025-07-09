Türkiye Yelken'de Dünya Şampiyonu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ev sahipliğinde 22 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası, İzmir'in Urla ilçesinde tamamlandı.

Urla'daki TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde bugün final yarışları gerçekleştirildi. Yarışlarda kıyasıya mücadele eden sporcular, derece elde etmek için çaba harcadı.

Türk Milli Takımı, 15 yaş altı karışıkta Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül ile dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kızlar kategorisinde yarışan Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy'ün oluşturduğu milli takım ise dünya üçüncüsü oldu.

"Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlar"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, şampiyonanın ardından AA muhabirine, 15 yaş altı karışıkta dünya şampiyonluğu, kızlarda ise dünya üçüncülüğü elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

434 sporcunun kıyasıya yarıştığını aktaran Akdurak, "Dünyanın en iyileri burada. Bu sınıfın bir üstü olimpik sınıf. Biz 8 takımımızla birlikte bir sonraki olimpik sınıfa geçiş için ne kadar iyi bir performansımızın olduğunu gösterdik. Bundan sonra hedefimiz olimpiyatlar. 2028 Olimpiyatları'na madalya ümidiyle gideceğiz." diye konuştu.

15 yaş altı karışıkta dünya şampiyonu olan Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül, milli takım formasıyla kendilerini gösterdikleri için çok mutlu olduklarını, ev sahibi olarak şampiyonluğa ulaşmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Kızlarda dünya üçüncülüğü elde eden Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy ise geride kalan yıl da İtalya'da dünya üçüncüsü olduklarını, aralık ayında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda bu kez birinciliği almak istediklerini belirtti.

Organizasyonda kategorilere göre dereceye giren ülkeler şöyle:

Erkekler

1- Brezilya

2- Yunanistan

3- İtalya

Kızlar

1- İspanya

2- Yunanistan

3- Türkiye

Karışık

1- İtalya

2- Brezilya

3- İspanya

17 yaş altı kızlar

1- İspanya

2- Fransa

3- Yunanistan

17 yaş altı karışık

1- Yunanistan

2- Yunanistan

3- İspanya

15 yaş altı karışık

1- Türkiye

2- Almanya

3- Yunanistan