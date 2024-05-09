Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ı ve federasyonun yönetim kurulu üyesi Melih Dilikoğlu'nu Tüpraş Stadı'nda ağırladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ziyarette Akdurak'a Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için özel olarak tasarlanmış bir forma hediye etti.

09.05.2024 15:08
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Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda Özlem Akdurak ile federasyonun yönetim kurulu üyesi Melih Dilikoğlu'nu ağırladı.

Başkan Hasan Arat, ziyarette Akdurak'a Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için Beşiktaş'ın özel olarak tasarladığı formadan hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika

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