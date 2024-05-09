Spor

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp Hasan Arat, Tüpraş Stadı'nda Özlem Akdurak ile federasyonun yönetim kurulu üyesi Melih Dilikoğlu'nu ağırladı.

Başkan Hasan Arat, ziyarette Akdurak'a Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için Beşiktaş'ın özel olarak tasarladığı formadan hediye etti.