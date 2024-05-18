Türkiye, Yunanistan\'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 7 madalya kazandı

Spor

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Loutraki'deki organizasyonun son gününde kadınlar 54 kiloda Delal Kadir ile 62 kiloda Özdenur Özmez, Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler serbest stil 48 kiloda Osman Kaplan gümüş, 62 kiloda Emirhan İbrahim Doğan, 68 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 75 kiloda Süleyman Cerit ve 85 kiloda Serdar Üngör bronz madalya elde etti.

Milli sporcular şampiyonayı 7 madalyayla tamamladı.