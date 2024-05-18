Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

Türkiye, Yunanistan\'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda 7 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcular 7 madalya kazandı. Kadınlar kategorisinde Delal Kadir ve Özdenur Özmez Avrupa şampiyonu olurken, erkekler serbest stil kategorisinde Osman Kaplan gümüş, Emirhan İbrahim Doğan, Cemal Yiğit Purcu, Süleyman Cerit ve Serdar Üngör bronz madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı 7 madalyayla tamamladı.

18.05.2024 12:23
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Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Loutraki'deki organizasyonun son gününde kadınlar 54 kiloda Delal Kadir ile 62 kiloda Özdenur Özmez, Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler serbest stil 48 kiloda Osman Kaplan gümüş, 62 kiloda Emirhan İbrahim Doğan, 68 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 75 kiloda Süleyman Cerit ve 85 kiloda Serdar Üngör bronz madalya elde etti.

Milli sporcular şampiyonayı 7 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Son Dakika

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