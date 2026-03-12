Turnuvalar ITF Tarafından İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turnuvalar ITF Tarafından İptal Edildi

12.03.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'deki 3 tenis turnuvası takvimden çıkarıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan 3 turnuvanın Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından takvimden çıkarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelerle yer verildi.

"Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından yapılan bilgilendirme doğrultusunda, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, 30 Mart haftasında gerçekleştirilmesi planlanan ITF World Tennis Tour M15/W15 Antalya, ITF World Tennis Tour Juniors J100 İstanbul, ITF Masters MT400 Sorgun turnuvalarının takvimden çıkarıldığı bildirilmiştir. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, uluslararası tenis takviminde ülkemizin güçlü ve güvenilir bir organizasyon merkezi olarak konumunu sürdürmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız devam etmektedir. Süreç kapsamında ITF ile gerekli iletişim kurulmuş olup gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tenisin ülkemizde gelişmesi, sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla ve en iyi şekilde yer alması ve ülkemizin uluslararası tenis organizasyonları açısından önemli bir merkez olarak konumunun güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Türkiye, Olaylar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turnuvalar ITF Tarafından İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 00:42:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Turnuvalar ITF Tarafından İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.