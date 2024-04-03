Stat: Pendik
Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Emre Doğu
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 71 Sadık Baş), Gökhan Akkan, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Tidiany (Dk. 71 Stankovski), Mahamadou Ba, Muhammed Akarslan (Dk. 71 Hikmet Çiftçi), Togui, Umar (Dk. 71 Novikovas), Mamba (Dk. 84 Ahmethan Köse)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Diniyev (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Onur Ayık (Dk. 82 Emre Demir), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Muhammed Mert), Atalay Babacan (Dk. 74 Melih Okutan), Saponjic (Dk. 82 Emrecan Bulut)
Goller: Dk. 1 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 45+2 Mamba (Penaltıdan) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 34 Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Dk. 39 Mehmet Zahit Çınar (Tuzlaspor)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yapılan maçta Tuzlaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Tuzlaspor ligde puanını 28'e, Ümraniyespor ise 34'e yükseltti.
Son Dakika › Spor › Tuzlaspor ile Ümraniyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak seriyi 2-1 kaybederek elendi. Siyah-beyazlılar, ilk maçı da kaybederek turnuvaya veda etti.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor müsabakasının ilk 25 dakikasında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını belirterek, 'Hak ederek 3 puan aldık' dedi. Kartal ayrıca yönetimin alacağı her türlü karara hazır olduklarını ve Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynayabildiğini gösterdiklerini söyledi.
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