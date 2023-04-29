Arda Turan'ın hocalık günleri kötü başladı! Eyüpspor yine kaybetti - Son Dakika
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Arda Turan'ın hocalık günleri kötü başladı! Eyüpspor yine kaybetti

29.04.2023 18:53
Arda Turan'ın hocalık günleri kötü başladı! Eyüpspor yine kaybetti

Spor Toto 1. Lig 35. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Tuzlaspor maçı berabere bitirdi. Teknik direktör Arda Turan, üçüncü maçından da kazanamadı.

Spor Toto 1. Lig 35. hafta maçında Tuzlaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. İki takım 1'er puan aldı.

GALİBİYET YOK

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı 3. maçında da galip gelemedi. İlk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Arda Turan'ın takımı, ikinci maçta da Pendik'le 1-1 berabere kalmıştı.

Hocalık kariyeri kötü başladı! Arda Turan'ın takımı Eyüpspor yine kazanamadı

59 PUAN OLDULAR

Eyüpspor, 1 puanla puanını 59'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. 38 puanlı Tuzlaspor ise 12. sırada yer aldı. Eyüpspor gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise Rizespor'la oynayacak.

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Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın hocalık günleri kötü başladı! Eyüpspor yine kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'ın hocalık günleri kötü başladı! Eyüpspor yine kaybetti - Son Dakika
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