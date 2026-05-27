TVF Başkanı'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Üstündağ, TVF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk voleybolunun altyapısından milli takımlarına, kulüplerinden taraftarına kadar büyük bir birlik ve inançla yoluna devam ettiğini aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Sahada elde edilen başarıların temelinde sevgi, emek, fedakarlık ve birlikte hareket etme kültürü bulunmaktadır. Bayramlar da bizlere tam olarak bu değerleri hatırlatan en özel zamanlardır. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında voleybola gönül veren sporcularımızın, antrenörlerimizin, teknik ve idari kadrolarımızın, kulüplerimizin, hakemlerimizin, yöneticilerimizin, il temsilcilerimizin, sponsorlarımızın, basın mensuplarımızın ve büyük voleybol ailemizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

TVF'den paylaşılan bayram mesajında ise "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz." denildi.