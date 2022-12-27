Fizik 2022 Sneijder, şutlar 2008 Ronaldo! "Uzaktan nasıl topa vurulur?" videosu çeken şahıs sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Fizik 2022 Sneijder, şutlar 2008 Ronaldo! "Uzaktan nasıl topa vurulur?" videosu çeken şahıs sosyal medyayı salladı

27.12.2022 20:21
Fizik 2022 Sneijder, şutlar 2008 Ronaldo! "Uzaktan nasıl topa vurulur?" videosu çeken şahıs sosyal medyayı salladı

Twitter'da paylaşılan "Uzaktan nasıl topa vurulur?" isimli video kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Şutların profesyonel futbolcuların vuruşlarına benzerliği dikkat çekerken kullanıcılar o anlara yorum yağdırdı.

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda, bir kişinin "Uzaktan nasıl topa vurulur?" adlı videosu kısa sürede gündem haline geldi.

PROFESYONEL FUTBOLCULARI ARATMADI

Kameraya yansıyan o anlarda şahsın uzaktan profesyonel futbolcuları aratmayan şutları yer aldı. Şahsın son yaptığı vuruştan sonra Wesley Sneijder diye bağırması ise dikkat çekti.

"RAKİBİ SAĞ BIRAKMAZ"

Söz konusu video saatler içerisinde 400 bin kişi tarafından izlendi. Kullanıcılar ise renkli anları yorum yağmuruna tuttu. Bir kullanıcının yaptığı "Halı saha tellerinde rakibi sağ bırakmaz" yorumu ise dikkat çekti.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Fizik 2022 Sneijder, şutlar 2008 Ronaldo! 'Uzaktan nasıl topa vurulur?' videosu çeken şahıs sosyal medyayı salladı
YORUMLAR
500
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Son Dakika Spor Fizik 2022 Sneijder, şutlar 2008 Ronaldo! 'Uzaktan nasıl topa vurulur?' videosu çeken şahıs sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fizik 2022 Sneijder, şutlar 2008 Ronaldo! "Uzaktan nasıl topa vurulur?" videosu çeken şahıs sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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