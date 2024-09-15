U11 Darıca CUP Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

U11 Darıca CUP Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

U11 Darıca CUP Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen U11 Darıca CUP Turnuvası, 12 amatör kulüpten 250 sporcunun katılımıyla büyük bir mücadeleye sahne oldu. Başkan Muzaffer Bıyık, genç sporculara destek verdi. Turnuva sonunda Gebzespor birinci, Darıca Kartalgücü ikinci, Darıca Kalespor ise üçüncü oldu.

15.09.2024 11:18  Güncelleme: 11:20
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Darıca Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen U11 Darıca CUP Turnuvası büyük mücadeleye sahne oldu. Bölgede bulunan 12 amatör kulübünden 250 sporcunun mücadele ettiği turnuva nefesleri keserken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da turnuvayı izleyerek gençlere başarılar diledi.

Bölgede bulunan amatör spor kulüplerinin altyapılarında forma giyen 11 yaş grubuna yönelik düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleşen U11 Darıca CUP Turnuvası, Nenehatun Ahmet Çalık Amatör Spor Kompleksi'nde büyük bir coşkuya sahne oldu. Darıca Belediyesi tarafından geleceğin yıldızlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya 12 amatör spor kulübünden 250 sporcu katıldı.

Ailelerin de tribünleri doldurduğu ve büyük turnuvaları aratmayan görüntülerin yaşandığı U11 Darıca CUP Turnuvası sporseverlerden de tam not aldı. Sporcular ve izleyiciler için her ayrıntının düşünüldüğü turnuvada maçlar da adeta nefes kesti. Kupa ve madalya için kıran kırana maçların oynandığı turnuvaya katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle bir süre top oynayarak başarılar diledi. Kazasız ve sakatlıksız bir turnuva olması temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere başarılar diledi. Geleceğin yıldızlarının bu sahalardan yetişeceğine inandığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak her zaman gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Turnuva sonunda Gebzespor birinci olurken, ikinci Darıca Kartalgücü ve üçüncü de Darıca Kalespor oldu. Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi dev kulüplerin scout ekipleri de genç yıldızları izlemek ve rapor hazırlamak için turnuvayı yakından takip etti. Turnuva sonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş scout ekibinin gençler arasından beğendikleri 7 genç sporcu hakkında olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U11 Darıca CUP Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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