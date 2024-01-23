U16 Milli Takımımız İrlanda\'yı mağlup etti

İZMİR,

İZMİR'de düzenlenen 22'nci Ege Kupası ilk maçında Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup eden U16 Milli Takımımız yarın ikinci karşılaşmasında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılarımızın maçından önce de saat 12.30'da İrlanda Cumhuriyeti - Çekya müsabakası oynanacak. Türkiye, 26 Ocak Cuma günü de saat 13.00'te Çekya ile kozlarını paylaşacak.