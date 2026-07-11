U18 Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Milliler, yarı final karşılaşmasında Macaristan'ı 25-22, 25-6, 27-29, 25-19 setlerle 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Millilerde maçın oyuncusu Aylin Uysalcan seçildi.

Grup etabını yedi yedi ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.

Final karşılaşması yarın saat 18.00'da oynanacak. Millilerin rakibi, Fransa-İtalya karşılaşmasının galibi olacak. - İSTANBUL