U18 Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
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U18 Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

U18 Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi
11.07.2026 18:42
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Milliler, Macaristan'ı 3-1 yenerek U18 Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi.

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Milliler, yarı final karşılaşmasında Macaristan'ı 25-22, 25-6, 27-29, 25-19 setlerle 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Millilerde maçın oyuncusu Aylin Uysalcan seçildi.

Grup etabını yedi yedi ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.

Final karşılaşması yarın saat 18.00'da oynanacak. Millilerin rakibi, Fransa-İtalya karşılaşmasının galibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U18 Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika

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