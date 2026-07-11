U18 Voleybol Takımı İzlanda'yı Mağlup Etti

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-21 ve 25-10'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Milli takım, turnuvadaki beşinci maçında yarın TSİ 18.30'da Slovenya ile karşılaşacak.