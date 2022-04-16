U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1 - Son Dakika
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U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1

16.04.2022 08:34
U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1

U19 Elit liginde mücadele veren Kayserispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

U19 Elit liginde mücadele veren Kayserispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Murat Ahi xx

Kayserispor U19: Tolun Orhun xx, Talha Karataş xx (Dk.64 Ahmet Kaan Malatyalı x), Hamza Şahbaz xx, Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin x (Dk.28 Berkan Aslan xx), Hayrullah Erkip xx, Serhat Işık x (Dk.46 Emincan Uysal x), Talha Sarıaslan xx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.88 Seyit Gökberk Karagöz xx), Etham Balcı xx

Çaykur Rizespor U19: Zeki Furkan xx, Eren Emre Aydın x, M. Ali Yılmaz xx, Eyüp Ali xx, Güvenç Usta xx, Soner Özdemir xx, Musa Eren xx, Caner Sevin xx (Dk.61 Özgür Kutlu x), Alperen Gündoğdu x (Dk.61 Can Polat x), Efe Tecimer xx (Dk.89 Remzi Kolcuoğlu x), Kadir Fazlıoğlu x (Dk.65 Emre Şimşek x)

Goller: Berkan Aslan dk.52 (Kayserispor U19), Efe Tecimer dk.24 (penaltı) (Çaykur Rizespor U19)

Kırmızı Kart: Eren Emre Aydın dk.59 (Çaykur Rizespor U19) - KAYSERİ

U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1
U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1

YORUMLAR
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Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı Emrah Başsan'dan gol performansı Emrah Başsan'dan gol performansı

Kayserispor, Ahmet Kaan, Rizespor, Karataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 Elit Ligi: Kayserispor: 1 Rizespor: 1 - Son Dakika
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