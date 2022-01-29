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"Uçan Türk" Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı - Son Dakika

"Uçan Türk" Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı

29.01.2022 14:00
"Uçan Türk" Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı

Kayakla atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, organizasyon öncesi Erzurum'dan uğurlandı.

Kayakla atlama branşında 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, organizasyon öncesi Erzurum'dan uğurlandı.

Kayakla atlamada bireysel olarak olimpiyat kotası elde eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu için Erzurum Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Müdürü Murat Tanas, milli sporcu arkadaşları, İpçioğlu'nun babası Muhittin ve kız kardeşi Ceyda İpçioğlu katıldı.

Öztürk: "Fatih Arda'dan madalya bekliyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Fatih Arda'nın Erzurum'dan olimpiyatlara giden ikinci sporcu olduğunu belirten Öztürk, "İnşallah Fatih Arda'dan madalya bekliyoruz. Arda'nın çok farklı misyon ve özelliği var. Ülkemizde ve Erzurum'da son zamanlarda yapılan tesislerin ne kadar önemli, ne kadar yararlı olduğunu görüyoruz." dedi.

Öztürk, İpçioğlu'nun Türk bayrağını dalgalandıracak olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Arda hem ülkemiz hem de şehrimiz açısından gurur kaynağı. Oyunlarda elinden gelenin en iyisini yapıp, o madalyayı Erzurum'a getirecek diye düşünüyorum. Olimpiyatlarda kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

İpçioğlu: "Emeklerimizin karşılığını alma zamanı"

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, olimpiyatlara ikinci defa gitmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'de kayakla atlama branşının gelişmesinde tesisleşmenin önemine dikkati çeken İpçioğlu, "Erzurum'un coğrafi ve tesisleşme olarak çok büyük önemi var. Antrenörlerimizle birlikte bu yolda çok mesafe kat ettik. Bizim için de kolay olmadı. Özellikle bu sezon olimpiyat kotası kazanmak hiç kolay olmadı. 2018 yılından tecrübeliyim ve şimdi daha emin adımlarla gidiyorum. Pekin'de dikkat edeceğimiz en önemli şey sağlık, daha sonra da emeklerimizin karşılığını alma zamanı. Umut ediyorum ki benden sonra bu konuşmaları buralarda nice nice 'Uçan Türk'ler yapacaktır çünkü isimler ve lakaplar gelip geçicidir. Bizim yaptığımız her şey bayrak için. Bizler vesile olanlarız." şeklinde konuştu.

İpçioğlu, olimpiyatlara ellerinden geleni yapmaya gittiklerini aktarırken, bu sezon 9 defa Dünya Kupası finalinde yer aldığını, birinde puan kazandığını ve bu durumun ülke tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

"Tecrübeyle ve stratejik planla şu an olimpiyatlara gidiyorum"

Bu sezonu çok iyi geçirdiğini dile getiren İpçoğlu, "Sezona başlarken antrenörümün bile benden beklemediği atlayışlar yapıp, performans gösterdim. Çünkü kendime inandım. Sezon başında çok zorluk yaşadık. Bu bizim için biraz uzak bir hedefti. Olimpiyat kotası almak bile... Tecrübeyle ve stratejik planla şu an olimpiyatlara gidiyorum. Tabii ki hem kendim hem de ülkem adına mutlu ve gururluyum. Bu yolda gerçekten büyük emekler sarf ettik. Ülkemizde modern kayakla atlama sporu yaklaşık 13-14 yıldır var. Bu sürede iki defa kendi kotanızla olimpiyatlara gitmenin dünyada başka bir örneği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Muhittin İpçioğlu da Fatih Arda'nın kayak sporuna çocuk yaşlarda kendisiyle birlikte başladığını aktardı. Oğlunun olimpiyatlara gitmesi nedeniyle gururlu olduğunu anlatan baba İpçioğlu, tarifsiz duygular yaşadığını kaydetti.

Fatih Arda İpçioğlu, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ay-yıldızlı sporcu, İstanbul aktarmalı olarak Çin'e gidecek.

Uçan Türk Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı

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Olimpiyat, Erzurum, Fatih, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Uçan Türk' Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: "Uçan Türk" Fatih Arda, Kış Olimpiyatları öncesi Erzurum'dan uğurlandı - Son Dakika
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