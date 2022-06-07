UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti - Son Dakika
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UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti

07.06.2022 10:21
UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev alacak hakemler, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıyor.

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev alacak hakemler, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıyor.

UEFA, 06-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık merkezi olarak TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni seçti.

UEFA tarafından seçilen 13 hakem, 25 yardımcı hakem ve 16 Video Yardımcı Hakem tüm hazırlıklarını 04-09 Haziran 2022 tarihlerinde TFF tesisinde gerçekleştiriyor.

05 Haziran 2022 tarihinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda UEFA tarafından gerçekleşen açılış törenine; UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, UEFA Hakem Kurulu Üyeleri Dagmar Damkova, Carlos Velasco Carballo, UEFA Hakem Departmanı, MHK Üyesi Murat Ilgaz, TFF Hakem İşleri Departmanı, şampiyonada yer alacak FIFA Hakemleri ve VAR Hakemleri katıldı. - İSTANBUL

UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti
UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti
UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti
UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti - Son Dakika

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