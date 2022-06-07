UEFA, Avrupa Kadınlar Şampiyonası hakem hazırlık kampı için Türkiye'yi seçti

UEFA tarafından seçilen 13 hakem, 25 yardımcı hakem ve 16 Video Yardımcı Hakem tüm hazırlıklarını 04-09 Haziran 2022 tarihlerinde TFF tesisinde gerçekleştiriyor.

UEFA, 06-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Londra 'da düzenlenecek olan 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık merkezi olarak TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni seçti.

Kaynak: İHA

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