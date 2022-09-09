Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından

09.09.2022 01:03
Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çekya temsilcisi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çekya temsilcisi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynandığı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Trpisovsky, maça iyi başladıklarını belirtti.

Baskı yaparak öne geçtiklerini aktaran Trpisovsky, "Rakibi hataya zorladık ve ilk golü biz kaydettik. Genel olarak baktığımızda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok top kaybetmemizden dolayı da 1 gol yemiş bulunduk ve maç berabere bitti." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri yaptıklarını dile getiren Trpisovsky, şunları kaydetti:

"Çünkü oyuna başlayan oyuncularımızdan bazılarında beklediğimiz performansı göremedik. Bu sebeple değişikliği yaptık. Ondan sonra çok şans yakaladık ancak bu şansları sonuçlandıramadık. Bugün skor kaydetmekten ziyade hataya sebebiyet verdik. Bu hatalarımız da rakibimizin kontratak gerçekleştirmesine sebep oldu. Bugünkü üzüntüm teknik olarak çok hatalar yapmış olmamız, bu maçı kazanabilecekken kazanamamış olmamız."

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, 4 Eylül Stadyumu, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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