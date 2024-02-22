UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde play-off turu tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı üç karşılaşmayla başladı. Ajax, Dinamo Zagreb ve Servette son 16 turuna yükseldi. Maçlarda alınan sonuçlar şu şekildedir: Ludogorets-Servette: 0-0, 0-1; Dinamo Zagreb-Real Betis: 1-0, 1-1; Bodo/Glimt-Ajax: 2-2, 1-2 (Uzatmada).

22.02.2024 23:57  Güncelleme: 23:58
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı, üç karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Ajax (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Servette (İsviçre), adını son 16 turuna yazdırdı.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre): 0-0, 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)- Real Betis (İspanya): 1-0, 1-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda): 2-2, 1-2 (Uzatmada)

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı - Son Dakika
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