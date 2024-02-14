UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu İlk Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu İlk Maçları Yarın Oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu İlk Maçları Yarın Oynanacak

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Toplamda 8 mücadele gerçekleşecek olan bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü yapılacak.

14.02.2024 10:33
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları heyecanı yarın oynanacak 8 mücadeleyle yaşanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

20.45 Sturm Graz - Slovan Bratislava

20.45 Union Saint- Gilloise - Eintracht Frankfurt

20.45 Olympiakos - Ferencvaros

20.45 Molde - Legia Varşova

23.00 Servette - Ludogorets

23.00 Real Betis - Dinamo Zagreb

23.00 Ajax - Bodo/Glimt

23.00 Maccabi Haifa - Gent - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu İlk Maçları Yarın Oynanacak - Son Dakika
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