Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

24.08.2022 14:26
Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Belçika ekibi Antwerp hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bosuil Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antwerp-Medipol Başakşehir karşılaşması, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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