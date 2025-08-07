UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağında 2 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio, Letonya ekibi RFS'ye konuk olduğu maçı 2-1 kazandı.
İrlanda ekibi Shelbourne ise deplasmanda Hırvatistan'ın Rijeka takımını aynı skorla mağlup etti.
Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turunda İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?