Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları

14.09.2022 10:54
Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Rennes müsabakasının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu öğrenildi.

UEFA listesinde yer almayan ve tedavileri süren Armindo Bruma ile Nazım Sangare, antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Rennes'e hareket edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus ile bir futbolcu, TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Fransa, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları - Son Dakika

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