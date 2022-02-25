UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

25.02.2022 14:27
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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