UEFA Avrupa Ligi'nde Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa, yarı finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.
Nottingham Forest, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Porto'yu City Ground Stadı'nda ağırladı.
İngiliz ekibi, maçın 12. dakikasında Morgan Gibbs-White'ın attığı tek golle adını üst tura yazdırırken Porto'da 8. dakikada Jan Bednarek, kırmızı kart gördü.
Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.
Ligde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:
Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)
Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)
Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1)
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi'nde Yarı Final Heyecanı! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?